Sedef Kabaş'tan yeni açıklama

İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret ettiğini duyurdu.

Kabaş ile görüşmesi hakkında Twitter hesabından paylaşım yapan Türkkan, "Kabaş; 'bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür' dedi" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret ettim bugün. Kabaş; “Bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür” dedi. Sedef Kabaş’ın özel bir evladı olduğundan bahsetmiştim. Yavuz’un annesine telefondaki bir sözü, çok etkiledi beni."