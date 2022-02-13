Sedef Kabaş'tan yeni açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, 'Bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret ettiğini duyurdu.

Kabaş ile görüşmesi hakkında Twitter hesabından paylaşım yapan Türkkan, "Kabaş; 'bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür' dedi" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret ettim bugün. Kabaş; “Bedenim hapiste ama ruhum ve vicdanım özgür” dedi. Sedef Kabaş’ın özel bir evladı olduğundan bahsetmiştim. Yavuz’un annesine telefondaki bir sözü, çok etkiledi beni."

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