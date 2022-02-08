Sedef Kabaş'tan 'IŞİD' mesajı

Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında kullandığı bir atasözü sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kabaş'ın Twitter hesabından “IŞİD üyesi olmak mı, atasözü kullanmak mı suç?” paylaşımı yapıldı ve şöyle denildi:

"Terör örgütü IŞİD’in ‘Türkiye Emiri’ İlhami Balı ve Ankara Gar katliamı firari sanığı Ahmet Güneş’in eşleri dahil 6 kadın; IŞİD üyesi oldukları, Suriye’de örgütsel eğitim aldıkları, emniyetin ‘canlı bomba’ listesinde bulundukları halde 1 ay 20 gün süren yargılama sonucu ceza almadan tahliye edilmişler!"