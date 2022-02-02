Sedef Kabaş'tan AYM'ye hak ihlali başvurusu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla 11 gün önce tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) hak ihlali başvurusunda bulundu.

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Haksızlığı, hukuksuzluğu bir an önce sonlandırması için Sedef Kabaş adına bugün AYM Başkanlığı'na müracaat ettik. Bakalım Anayasa Mahkemesi haksızlığın karşısında mı, yoksa hukuksuzluğun ortağı mı?" dedi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nden Yaman Akdeniz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Sedef Kabaş adına biraz önce Anayasa Mahkemesi'ne tedbir & öncelik talepli bir bireysel başvuru yaptık. Başvuruyu İfade Özgürlüğü Derneği hukuk ekibi & Avukat Uğur Poyraz birlikte hazırladı. Başvuru Kerem Altıparmak tarafından Ankara'dan & elden AYM'e sunuldu. Anayasa Mahkemesi başvurusunda Sedef Kabaş'ın tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi ve başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre incelenmesi talep edildi. Başvuruda Sedef Kabaş'ın tutuklanma kararı ile Anayasa’nın 19. maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası ve AİHS’in 5/1 ile 5/1-c maddelerinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının hlal edildiğinin tespit edilmesi talep edildi. Ayrıca, Sedef Kabaş'ın Anayasanın 26&28. maddeleri ile AİHS’nin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünün & Anayasanın 19, 26&28. Maddeleri ile bağlantılı olarak 14. Maddesinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi de talep edildi."