Gazeteci Sedef Kabaş hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Savcı tutukluluk halinin devamını istese de duruşmada Kabaş'a tahliyesine karar verildi.
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Sedef Kabaş'ın tahliyesine karar verildi
Gazeteci Sedef Kabaş hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında tahliye kararı çıktı.
Haber Merkezi
Gazeteci Sedef Kabaş hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Savcı tutukluluk halinin devamını istese de duruşmada Kabaş'a tahliyesine karar verildi.