Sedef Kabaş'ın sözlerini paylaşan 70 yaşındaki yurttaş tutuklandı

Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına neden olan sözleri sosyal medya hesabında paylaşan 70 yaşındaki emekli Ali Yılmaz “cumhurbaşkanına hakaret”ten tutuklandı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre tansiyon ve kalp hastası Yılmaz, ifadesinde Kabaş’ın canlı yayında söylediği Çerkes atasözünü takipçilerinin sorusu üzerine paylaştığını anlattı.

Yılmaz paylaşımında, “Evet, Çerkes Atasözü. Öküz saraya girince kral olmaz ama saray ahır olur” ifadelerine yer verdi. Paylaşımı sonrası gözaltına alınan Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yılmaz, emniyet ifadesinde, paylaşımının kesinlikle AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olmadığını belirterek, “Kimseye karşı hakaret kastım yoktur. Suçsuzum” dedi.

Ancak savcının itirazı üzerine Yılmaz, yeniden gözaltına alındı. Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 14 Mart’ta tutuklanan Yılmaz, Silivri Cezaevi’ne konuldu. Tutuklama kararında, “Adli kontrol hükümlerinin yeterli denetimi sağlamayacağı”, “atılı suçun ceza miktarı karşısında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu” belirtildi.

Yılmaz, hakimlik ifadesinde ise şunları kaydetti: “Ben 70 yaşındayım. İlk defa mahkeme karşısına çıktım. Twitter’da üç bin takipçim var. Takipçilerim Sedef Kabaş’ın neden tutuklandığını bana sormuşlardı. Ben de onları aydınlatmak için açıklama yaptım. Bu açıklamayı yaparken Sedef Kabaş’ın sözlerinin bir Çerkes atasözü olduğunu yazdım. Kesinlikle devlet başkanına hakaret etme kastım ve niyetim yoktur. Tansiyon ve kalp hastasıyım. Polis memurları kapıma geldiğinde ilaçlarımı dahi almadan çıktım.”