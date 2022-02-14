Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Tutuklu gazeteci Sedef Kabaş’ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iki bakana yönelik sözleri nedeniyle 11 yıl 8 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan ve 22 Ocak’ta tutuklanan Sedef Kabaş’ın, Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle "kamu personeline hakaret" suçlarından 4 yıl 1 aydan 11 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Kabaş hakkında hazırlanan iddianame, bu sabah İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Mahkeme, iddianameyi kabul etti. Sedef Kabaş, ileriki günlerde belirlenecek duruşma tarihinde hakim karşısına çıkacak.