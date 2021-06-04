Sedef Kabaş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır

Gazeteci Sedef Kabaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Başıma bir şey gelirse, sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin nisan ayındaki grup toplantısında gösterdiği videoda hedef gösterildiğini belirten Kabaş şunları kaydetti:

"Başıma bir şey gelirse, sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır! Hitler’in propaganda bakanı Goebbels’in sözlerini sanki ben söylemişim gibi montajlattığı bir video eşliğinde işte 'o bayan' deyip topluma yalan hatta büyük yalan söyleyin dediğimi iddia edip, milyonlara hedef gösterdi."