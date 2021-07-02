Sedat Peker'in 'OYAK' iddiaları yargıya taşındı

Ülkücü mafya Sedat Peker, TOTAL'in Demirören tarafından OYAK'a satışı sırasında buna karşı çıkan emekli Tümamiral Cihat Yaycı'ya baskı yapıldığını iddia etmiş, "Cihat Yaycı Paşanın, bu satışın adil olmadığını söylemesi üzerine onu etkilemek için nasıl baskı kurdurduğunuzu biliyorum" demişti.

Suç duyurusunda bulunuldu

KRT'nin haberine göre Emekli Astsubay Necmi Tengilimoğlu, OYAK'ın zarara uğratıldığı iddiasıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

'Şeffaflık, hesap verebilirlik değerlerini kaybetmiştir'

Tengilimoğlu, yaptığı açıklamada, "Haziran 2020 ayında, Demirören grubuna ait Total ve Moil gibi kârsız bir akaryakıt şirkettini satın alarak Oyak Emekli Sandığı üyesi Sb, Asb, Uzm.Cvş, Sivil Memurlara ödenen emeklilik maaşlarında, %30 gibi yüksek oranda azalışa sebebiyet vermiştir. Bilinen gerçeğin aksine Oyak, 27 Haziran 2021 günü yapılan Genel Kurul sonrasında aklımızla alay edercesine gözümün içine baka baka 'çok büyük başarıya ulaşıldığını' ifade etmişlerdir. Oyak üyelerinin refahını artırmak amacının dışına çıkarak, gizli bir holding niteliğine kavuşmuştur. ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK değerlerini kaybetmiştir. PRESTİJ kaybına uğramak istemiyorlar ise, Oyak Yönetim Denetim kurullarında gücünü borçlu olduğu üyelerine sayısal oranlarını da gözeterek yer vermelidir" dedi.

İşte o suç duyurusu: