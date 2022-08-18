Sedat Peker'in mesajlarının zamanlamasına dair dikkat çeken iddia

Gazeteci Murat Yetkin, ülkücü mafya Sedat Peker'in son dönemde yeniden sosyal medya paylaşımlarına başlamasına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Türkiye'nin 55 milyar dolarlık sıcak para kaynağı yaratmaya çalıştığını, bunun bir bölümü için de BAE ile ilişkilerin düzeltildiğini hatırlatan Yetkin, bu ülkeden paylaşımlar yapan Peker'in yeniden mesajlar atmasının "yeni denklemle" ilgili olabileceğini öne sürdü.

Yetkin'in yazısından bir bölüm şöyle:

"Sedat Peker sosyal medya mesajları yeniden başladı ve bir kısmı hakkında savcıların harekete geçmesi gereken iddiaları konusundaki derin sessizliği hep beraber izliyoruz. Sessizlik yeni iddialarla birlikte arttıkça ne olup bittiğine bir başka açıdan da bakmak, yeni bir denklem kurmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Hani başrollerini Şener Şen, Melisa Sözen ve Cem Yılmaz’ın oynadığı, Yavuz Turgul’un “Av Mevsimi” filminin çözüm sahnesinde olduğu gibi: bazen çözmek için açıyı değiştirmek, farklı bir denklem kurmak gerekebilir.

Ekonominin çok miktarda dış kaynak girişi olmadan 2023 seçimini çıkaramayacağı konuşulmaya başladı. Mayıs-Haziran aylarında, henüz Rusya-Akkuyu konusu su yüzüne çıkmadan önce de dışarıdan Türk bankalarına yatırılmaya başlanan 55 milyar dolarla ekonominin düze çıkacağı, Ocak başında ücretlere yüzde 100 zam yapılıp kesenin ağzının iyice açılacağı ve Erdoğan’ın böylece seçimi alacağı konuşulmaya başlandı. 55 milyar dolar hesabında 20’nin Suudi Arabistan’dan 10’un da BAE’den gelmesi bekleniyordu.

Sedat Peker bu süreçte susuyordu. Ancak Erdoğan’ın BAE ve Suudi Arabistan gezilerine gitmesi ardından, Nisan sonundan itibaren bazen avukatı ya da bazı gazetecilere açıklamalarıyla Twitter üzerinden mesajlar vermeye başladı. 13 Ağustos gecesiyse Deli Çavuş adlı hesabından 75 tvitlik bir dizi yayınladı. Bu defa Cumhurbaşkanının etrafındaki isimlere dokunuyordu.

Acaba Ankara-Dubai arasındaki dengelerde bir değişiklik mi vardı?

O 55 milyar denkleştirmede sorunlar mı çıkacaktı?

BAE acaba (Oligarklarınkiler dahil) Rus parasının Dubai’dan İstanbul’a yönlenmesinden mi rahatsız olmuştu?

BAE ve Suudi Arabistan, Katar gibi ABD merkezli Batı mali sisteminden bağımsız olamayan monarşiler acaba Türkiye’deki seçimlere 8-10 ay kala bekle-gör moduna mı girmişti?

Bütün bunlardan Sedat Peker’in talimatla konuştuğu gibi bir anlam çıkarmak doğrusu sığlık olur. Konuşması engellenen herkes, üzerindeki baskı hafiflediği zaman konuşmaya devam eder; hayatın olağan akışına aykırı değildir bu durum.

Ancak mevcut bakış açımız, mevcut denklem, olan biteni bütünüyle anlamamıza izin vermiyor.

O yüzden Av Mevsimindeki gibi bakış açımızı biraz değiştirelim.

Yeni bir denklem, yeni bir matris kuralım; belki böylece anlarız."