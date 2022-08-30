Sedat Peker’in işaret ettiği kişinin en yakınında olan isim 'tanıdık' çıktı

Ülkücü mafya Sedat Peker’in, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında gündeme getirdiği iddialar tartışılmaya devam ediyor.

Peker gündeme getirdiği rüşvet organizasyonunda “yüzde 90’ı Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na yüzde 10 ise Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’a ait olan Maya Eğitim Danışmanlık şirketi var” demiş, okların Nesrin Kakırman’a da dönmesine neden olmuştu.

Odatv'nin haberine göre, daha sonra kamudan birçok ihale aldıkları ileri sürülen Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ise SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kardeşi ve AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu'nun ablası olarak tanınıyor.

Nesrin Kakırman’ın dikkat çeken bir atamada da etkisi olduğu öğrenildi.

Adı: Muharrem Bayrak

114 yıllık tarihi olan Kabataş Erkek Lisesi müdürü.

Odatv’nin geçen Ocak ayında yayımladığı görüntülerde İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nin yatakhanesinde bir grup öğrenci Atatürk posterini kesici aletle delik deşik ettiği ortaya çıktı.

O dönemde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme/soruşturma başlatmasına rağmen Muharrem Bayrak görevine devam etmişti. Habere göre, ilgili öğrenciyle ilgili bir yaptırımda da bulunmamıştı.

Kabataş Erkek Lisesi'nin yatakhanesinde üç öğrencinin Atatürk posterini bıçakla deştiği görüntülerin ardından Odatv yeni görüntülere ulaştı. 24 Kasım 2019 yılına ait görüntülerde okul müdürü Muharrem Bayrak'ın ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Türkoğlu'nun İzmir Marşı okunmadan önce salonu terk ettiği ortaya çıkmıştı.

Nesrin Kakırman Beşiktaş İl Milli Eğitim Müdürü iken müdürlüğü döneminde, şube müdürü Muharrem Bayrak ile her yere birlikte gitmesiyle biliniyor.

Öyle ki ikili 2019’da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimini de ziyaret etti.

Müdür olarak Kabataş Erkek Lisesine atanan Muharrem Bayrak’ın okul içerisinden gelen itirazlara rağmen atamasının ısrarla yapılması dikkat çekmişti.

MEB Şubelerinde görev yapıp çok az lise müdürlüğü tecrübesi olan Bayrak’ın, Nesrin Kakırman Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü iken Şube Müdürü olarak yardımcısı görevindeydi.

Kakırman’ın Muharrem Bayrak’ı tam da bu aşamada Kabataş Erkek Lisesine atanmasını sağladığı öğrenildi.

Bu süreçte olaylarla gündeme gelen öğrencilerin istemediği bir müdür olarak 6 ay vekaleten görev yapan Muharrem Bayrak, İstanbul’daki tüm atamalar bittikten sonra Kabataş mezunu ve öğrencilerinin tüm itirazlarına rağmen bir güç gösterisi sembolü olarak 2 ay gecikmeli olarak okula asaleten atandı.

Bu atamalarda Sedat Peker’in ortaya attığı rüşvet çarkı iddialarının odağındaki üç kişiden biri olan Nesrin Kakırman’ın olması Muharrem Bayrak’ın atamasını da tartışmalı hale getirdi.