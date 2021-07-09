Sedat Peker'in işaret ettiği Ahmet Onay'dan açıklama: Peker'in bahsettiği kişilerle...

Ülkücü mafya Sedat Peker, yaptığı paylaşımlarında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet envanterinde kayıtlı bulunmayan bir kasa silahı, AKP Gençlik Kolları'na ait bir araçla sivillere dağıttığını iddia etti. 'Ahmet Onay' isminden de bahsetti.

Peker'in, silahları getiren araçta olduğunu söylediği Ahmet Onay, "Kamuoyunu aydınlatma metnidir" başlığı altında bir dizi paylaşımda bulundu.

Onay, Peker ile tanışma sürecinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası olduğunu "Daha sonra kendisiyle sıklıkla görüşmeye devam ettim.15 Temmuz 2017 tarihinde darbe girişimin 1. Yıl dönümünde bana bir otomobil hediye etti" sözleriyle anlattı.

Peker'i tanıdığını, iddiasında geçen isimlerle aynı araçta bulunduğunu ve Balat’taki Sveti Stefan Kilisesi yakınlarına gittiğini kabul eden Onay, ancak araçtan inmediğini ve alışverişi yapılan şeyi görmediğini savundu.

Onay'ın açıklamaları şu şekilde:

Kamuoyunu aydınlatma metnidir; Bugün ismimin Sedat Peker twitlerinde geçtiğini gördüm. Sedat Peker ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Gazi olmamdan dolayı tanıştım. (Kendisiyle İstanbul Etiler’de bir restoranda iftar yemeğinde bir araya gelerek.)

Daha sonra kendisiyle sıklıkla görüşmeye devam ettim.15 Temmuz 2017 tarihinde darbe girişimin 1. Yıl dönümünde bana bir otomobil hediye etti. Aynı gün mekânı cennet olsun 15 Temmuz Şehidimiz Burak Cantürk kardeşimin ailesine ev hediye etti. (Haber sitelerinde mevcuttur.)

Kendisini Şehit ve Gazi ailelerine yaptığı yardımlardan dolayı (ben de bir Gazi olduğum için) tüm kamuoyu bilir. Twitlerde bahsi geçen meseleye yani asıl gündem konusuyla ilgili açıklama yapacak olursam; Sedat Peker‘in twitlerinde ismi geçen kişilerle bir arada bulundum. Dönemin AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Taha Ayhan ve yanındaki kişilerle birlikte Balat’ta ki ismi geçen kilisenin yakınlarında bulundum. Abdülsebur Soğanlı ile birlikte gittim.

'Ben asla yalan konuşmam'

Yanımızda da adını bilmediğim bir kişi daha vardı, (arabayı kullanan, beyaz Fluence) ancak o süreçte yaralarımın tam iyileşmemesinden dolayı araçtan inmedim. Birbirlerine ne alıp verdiklerini de görmedim.

Kalaşnikof marka silahların, bahse konu kişiler arasında başka bir yere transfer ya da alışveriş yapıldığını görmedim. Ancak kimseyi (bilmediğim bir konu üzerinde) zan altında bırakamam.

Buradan sonrası hakkında ne bir fikrim ne de gördüğüm bir şey vardır. Ben asla yalan konuşmam, konuşamam. (Yalanın ortaya çıkmak gibi kötü bir yanı vardır)

Bu paylaşımlar sonrası benim AK Parti’den ve bazı kişilerden menfaatim olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları görmekteyim. AK Parti’ye hiçbir zaman üyeliğim dahi olmamıştır.

'Peker abi ile görüştüğümü asla inkar etmiyorum'

Haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında adımı geçirirken lütfen aileme, şahsıma ve inandığım yola hedef olabilecek (siyasi ve rencide edecek tüm cümlelerden kaçının) çünkü ben sizin bahsettiğiniz gibi menfaatçi ve yol bulan tiplerden değilim, olmadım.

Sedat Peker abi ile görüştüğümü asla inkar etmiyorum. Hatta ve hatta tüm bu olaylar yaşanmaya başladığı günden itibaren; başta Sn. Cumhurbaşkanımız, Sedat Peker abi ve İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU’yu sevdiğimden ötürü; Bu kargaşaların bir an evvel son bulup, birlik ve beraberliğimizin zedelenmemesi için her vakit duâ etmişimdir. Allâh buna şahit. Doğru sözün yemine ihtiyacı yoktur. Tüm kamuoyuna saygılarımla.