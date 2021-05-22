Sedat Peker'in internet sitesine erişim engellendi

Ülkücü mafya Sedat Peker'in internet sitesine erişim, mahkeme kararıyla engellendi.

Haber Merkezi

Ülkücü mafya Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrası kişisel internet sitesine erişim mahkeme kararıyla engellendi.

Engelleme kararı Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

Haber

Youtube'dan 'Sedat Peker' kararı

Haber

Düzeniniz batsın!