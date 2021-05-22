Ülkücü mafya Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrası kişisel internet sitesine erişim mahkeme kararıyla engellendi.
Engelleme kararı Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.
Onur Küçükarslan
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Besim Tokgöz
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sedat Peker'in internet sitesine erişim engellendi
Ülkücü mafya Sedat Peker'in internet sitesine erişim, mahkeme kararıyla engellendi.
Haber Merkezi
Ülkücü mafya Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrası kişisel internet sitesine erişim mahkeme kararıyla engellendi.
Engelleme kararı Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.