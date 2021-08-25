Sedat Peker'in gündeme getirdiği Paramount Hotel'in kapısına 'haciz' dayandı

Ülkücü mafya Sedat Peker’in gündeme getirdiği Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount Hotel icralık oldu. Otelin satışında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yargı yoluna başvuran tesisin ilk sahibi Atilla Uras’ın mirasçıları mahkemeden haciz kararı aldırarak otelin kapısına dayandı.

“Tesisin kapısına geldiğimizde icra işlemlerinin mahkeme kararıyla 11 Kasım tarihine ertelendiğini öğrendik ve geri dönmek zorunda kaldık” diyen Uras’ın kızı Victoria Yasemin Uras, “Davayı kazanıyoruz, haklı olduğumuz ortaya çıkıyor ama hep sihirli bir el çıkıyor ve bizi engelliyorlar” dedi.

Cumhuriyet’ten Erman Ertürk'e açıklamalarda bulunan otelin kurucusu Atilla Uras’ın kızı Victoria Yasemin Uras, başlattığı hukuk mücadelesi sürecinde sayısız engelle karşılaştığını ifade etti. 2017 yılında, babasının rahatsızlığı nedeniyle Amerika’dan Türkiye’ye dönmek zorunda kaldığını ifade eden Uras, otelin satış sürecini şöyle anlattı:

“Otelin arsasını Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 50 yıllığına kiralamıştık. Oteli de biz inşa ettik. Kiracımız olan işletmecilerle sorun yaşanınca oteli satmaya karar verdik. Babam rahatsızlığı nedeniyle otelle uğraşamayacağını ve o dönemde kiracısı olan Özbek asıllı Botır Rakhimov ile sorun yaşadığını söylüyordu. Babamı bu sıkıntılı satış sürecinde kaybettik.

Hatta o komada yatarken kasasından hisseleri çalınmış. Biz oteli Turan Avcı adlı iş insanına sattık, fakat sonradan kendisinin şoförü olduğunu öğrendiğimiz Andrey Ravyoric’ten 47 milyon dolarlık bir çek geldi. Otelin değeri 100 milyon dolar ama evrakta sahtecilik yapıp sonradan düzenlenen ilave ek belgelerle satış bedelini önce 90 milyon dolara, sonra 67 milyon dolara, en son da 47 milyon dolara indirmişler.

Verdikleri çek karşılıksız çıktı, satış bedelini bir türlü tahsil edemedik. Bu arada otel devamlı el değiştirdi. Rus şoför Andrey Ravyoric yurtdışına kaçınca dava açmaya karar verdik. Fakat otelin asıl sahibi o değil, Botır Rakhimov idi. Kamuoyunda otelin Sezgin Baran Korkmaz’a satıldığı konuşuluyordu.

Rakhimov, 30 milyon dolarlık borcuna karşılık oteli Sezgin Baran Korkmaz’a satmış. Ben hisse payım için de Korkmaz’a ayrı bir dava açtım, o da devam ediyor. Asıl mahkeme devam ederken bizim açtığımız davada haklı görüldük ve otelin tüm mallarına haciz konuldu.”

‘Sihirli bir el'

Avukatlarıyla birlikte haciz için otele gittiklerinde beklenmedik bir durumla karşılaştıklarını anlatan Uras, “Karar davaya bakan İstanbul’daki mahkemeden çıkmasına rağmen, gidip itiraz etmişler ve nöbetçi yerel mahkemeden icra işlemlerinin ertelendiğine dair son anda bir karar getirdiler. Davayı kazanıyoruz, haklı olduğumuz ortaya çıkıyor ama hep sihirli bir el çıkıyor ve bizi engelliyorlar.

Böyle bir yargı kararının dünyada başka örneği yoktur. 11 Kasım’a kadar sezon bitecek, otel kapanacak, o sırada oteli boşaltıp içindeki malları da alıp götürürlerse ne olacak? Ben hakkımı nasıl alacağım? Sadece içerideki araçları bile kaçırsalar yine kazançlı çıkarlar. Yeniden başvuruda bulunup oteldeki malların tamamına tedbir konulmasını isteyeceğim. Ben mücadelemi sürdüreceğim, pes etmeyeceğim” dedi.

Peker ne demişti?

Paramount Hotel ülke gündemine ülkücü mafya Peker'in açıklamaları sonrasında girdi.

Ülkücü mafya Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount Hotel'in gerçek sahibinin Bahtiyar İkramoğlu olduğunu söylemişti.

Peker, otele bakanlık üzerinden çöküldüğünü söylemiş, hakim, savcı, emniyet ve medyadan isimler saymıştı:

Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de ABD'de de aranıyor. Bu adamın otelinde kimler var. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat, Ankara. Bu abi, o kadar rahat bir adam ki, sıfır X5'le görevine gidiyor geliyor. Kim ne der demiyor, kaç milyonluk araçla işe gidiyor.

Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veysi Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de demişti, sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura.

Veysi, senin kayıtlar da çıkacak Veysi...

Bu Rasim Ozan Kütahyalı var ya, o da bizim Paramount Otel ekibinden.