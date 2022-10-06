Sedat Peker'in gündeme getirdiği olayla ilgili mahkemeden 'unutulma hakkı' kararı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen Paramount Otel'e ilişkin açıklamalarda bulunan otelin kurucusunun kızı Yasemin Uras'ın sözlerinin yer aldığı ve soL'da da yer verdiğimiz iki ayrı habere erişim engeli kararı alındı.

Kararın alınmasını talep eden isim Aras'ın açıklamalarında ismi geçen Turan Avcı oldu.

"Sedat Peker'in gündeme getirdiği Paramount Hotel'in kapısına 'haciz' dayandı", "Paramount Otel'e çöken çökene: 'Tankla bile geldiler' iddiası" başlıklı soL'da yer verdiğimiz haberlere erişim engeli kararı alınırken, kararın gerekçesi ilginç bir şekilde "unutulma hakkı" oldu.

Uras olaya ilişkin "Biz oteli Turan Avcı adlı iş insanına sattık, fakat sonradan kendisinin şoförü olduğunu öğrendiğimiz Andrey Ravyoric’ten 47 milyon dolarlık bir çek geldi. Otelin değeri 100 milyon dolar ama evrakta sahtecilik yapıp sonradan düzenlenen ilave ek belgelerle satış bedelini önce 90 milyon dolara, sonra 67 milyon dolara, en son da 47 milyon dolara indirmişler. Verdikleri çek karşılıksız çıktı, satış bedelini bir türlü tahsil edemedik" demiş, sonrasında başlarına gelen diğer olayları aktarmıştı.

Mahkeme haberlere ilişkin kararında, "meydana geldiği iddia edilen olay ile paylaşılan haber ve aradan geçen zaman nazara alındığında güncel değeri bulunmayan haber ve yayınlarla ilgili olarak esasen temel haklarından sayılan unutulma hakkının başvurucu lehine kabul edilmesi gerektiği ve hakimliğimiz tarafından dilekçe münderecatında belirtilen haber içerikleri ve sosyal medya paylaşımları hukuken tetkik edildiğinde iş bu paylaşımların başvurucunun yukarıda belirtilen ilke ve açıklamalara aykırı olarak kişilik haklarını ihlal edici, eleştiri ve basın özgürlüğü hudutlarını mütecaviz ve "gerçeklik/doğruluk" kriterlerini karşılamayan muhtevaya sahip olduklarını ve hakimliğimizce istemin kabul olunarak bahse konu içeriklerin çıkarılması ve erişimin engellenmesi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde karar verilmiştir" ifadesine yer verdi.