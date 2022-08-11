Sedat Peker'in danışmanından 'FETÖ' yanıtı

Ülkücü mafya Sedat Peker’in basın danışmanı olduğu belirtilen Emre Olur, Aydınlık gazetesinin bugünkü Sedat Peker manşeti sonrası paylaşımda bulundu.

'İsmi, boğazına düğümlenir, boğulursun'

'Sedat Peker'in FETÖ'ye 'zarif' selamı: Hiçbir cemaati hedef almadım hakim bey' başlıklı haber sonrası Olur, “Kırmızı yanak Özgür. Haddinden fazla büyük konuşmuşsun, dikkat et. Ağzına aldığın isim, Sayın Reis Sedat Peker'in ismi, boğazına düğümlenir, boğulursun. Kendisinin geçmişi, bugünü ve geleceği hep şerefle anılacak. Sizler ise pisliklerinizle ve kahpeliklerinizle anılacaksınız” ifadesini kullandı.

'FETÖ'ye nasıl el pençe olduğunu okuyacaksınız'

Haberin yayınlanmasından bir gün önce Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, “Sedat Peker'in duruşma salonlarında FETÖ'ye yolladığı 'zarif' selamlar tek tek, belgeleriyle yarın Aydınlık'ta yayınlanacak. Tivitirlarda racon kestiğini sanan çakalların FETÖ'ye nasıl el pençe olduğunu okuyacaksınız. Aydınlıkçılarla ve gerçekle başa çıkamazsınız.” paylaşımını yaptı.