Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur’un sığınma talebi ortaya çıktı

Ülkücü mafya Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, 18 Eylül’de Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi.

Medyascope’tan Okan Yücel'e konuşan Olur’un Arnavutluk’taki avukatı Arben Llangozi, 17 Eylül’de Arnavutluk’a sığınma talebini ilettiklerini ancak bu talebe hiçbir yanıt gelmeden Emre Olur’un sınır dışı edildiğini söyledi.

Arnavutluk İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Tiran Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen sığınma talebinde “Arnavutluk’tan sınır dışı edilmem, politik düşüncelerim nedeniyle hayatımı tehlikeye sokabilir. Bu nedenle Arnavutluk devletinden siyasi sığınma başvuruma olumlu cevap vermesini talep ediyorum” ifadeleri yer alıyor.

İade işleminin ardından Olur’un avukatları, Olur’un yakalandığı Rinas Sınır Polis Komiserliği’nde görev yapan ve iade sürecine dahil olan Përparim Dema hakkında suç duyurusunda bulundu. Arnavutluk Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 283. Maddesinin yasal zeminini oluşturduğu belirtilen suç duyurusunda Dema’nın görevini kötüye kullandığı iddia edilirken avukatları ile Emre Olur’un görüşmesini engellediği savunuldu.