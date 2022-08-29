Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen Ünsal Ban gözaltına alındı

Ülkücü mafya Sedat Peker, son günlerde SPK'da yolsuzluk iddialarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyordu.

Peker, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'yla ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban Muğla Milas’ta yakalandığı iddia edildi.

Ban, deniz yolu ile yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerince her zaman kullandığı aracın dışında başka bir araçta yakalandı.

Ünsal Ban'ın kiraladığı yelkenliyle Yunanistan üzerinden İtalya'ya gitmek üzere iken yata binmeden yakalandığı açıklandı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürdüğü belirtildi.

Ban hakkında eşine ait kişisel verileri Sedat Peker ile paylaşması ve tehdit, şantaj suçlamaları bulunuyor.