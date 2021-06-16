Sedat Peker’in açıkladığı otelden bu kez Melih Gökçek’in sunucusu çıktı

Beyaz TV'de yayınlanan 'Uyan Türkiyem' programını sunan Tahir Sarıkaya'nın da Sedat Peker'in gündeme getirdiği Paramount Otel'de kaldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Ülkücü mafya Sedat Peker’in, Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount Otel hakkındaki iddialarının ardından otelde kalan bir başka kişinin Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’de sabah haberlerini sunan Tahir Sarıkaya olduğu ortaya çıktı.

Sarıkaya’nın Twitter hesabından “Bodrum’da manzaramız ama denize gidemiyoruz” mesajıyla paylaştığı videoda Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount Otel’de kaldığı görüldü. Ayrıca Sarıkaya’nın paylaştığı videoya “Paramount Resort & Spa Bodrum” konumunu etiketlediği görüldü.

Tahir Sarıkaya’nın 18 Ağustos 2019’da Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

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