Sedat Peker'in '1,5 milyar TL' iddiasına yanıt

Ülkücü mafya Sedat Peker’in terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan’ın yeğeni olduğunu öne sürdüğü ve Cihan Ekşioğlu aracılığıyla 1,5 milyar TL bütçeli döküm işi verildiğini iddia ettiği Murat Gülibrahimoğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı.
Hakkındaki iddiaları yalanlayan Gülibrahimoğlu, "Devlet hakkı ödemeden taş satan madenciler (hırsızlar) her gün hakkımda iftiralarda bulundular. Bugün bu hırsızlar sana ulaşıp hayatımda hiç görmediğim, kan bağım olmayan Sayın Savcı ile hayali bağlantı kurarak Sayın Savcı ve Şahsım hakkında senin de iftira atmana sebep oldular" dedi.
Gülibrahimoğlu'nun açıklaması şöyle:
"6 ay önce cebeci taş ocakları bölgesinde bulunan Kuzey Cebeci A.Ş.’nin % 20 hissesini satın aldım. Cebeci maden bölgesi içerisinde can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla şahsıma ait bütçe ile ulaşım yollarını, otoban bağlantı yolunu ve mahalle yollarını yapmaya başladım. Bu faaliyetlerimden rahatsız olan, devlet hakkı ödemeden taş satan madenciler (hırsızlar) her gün hakkımda iftiralarda bulundular. Bugün bu hırsızlar sana ulaşıp hayatımda hiç görmediğim, kan bağım olmayan Sayın Savcı ile hayali bağlantı kurarak Sayın Savcı ve Şahsım hakkında senin de iftira atmana sebep oldular.
Bugüne kadar devletime hiç fatura kesmedim (ihale almadım). Eşim, iki kızım ve oğlumla sessiz, huzurlu ve topluma saygılı bir hayatımız var. İstanbul da ikamet etmekteyim. Adresim resmi kayıtlarda mevcuttur, şirket kayıt ve banka hesaplarım tüm denetlemelere açıktır.
Şimdi sana bu iftiraları attıranları ifşa etmen ve özür dilemen için 24 saat süre veriyorum. Sonrası senin ve soyadını taşıyanların Şerefidir. Unutma şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır."
Sedat Peker ne demişti?
Peker, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: