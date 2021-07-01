Sedat Peker'den öldürülen AKP'liye ilişkin açıklama: Son yılların en büyük skandalı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı olan Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesi sonrası açılan davadaki gelişmeleri yazmış ve Sedat Peker'in bu konudaki suskunluğuna işaret etmişti.

"FETÖ Borsası" ağında yer alan isimleri açıklayacağı sırada ev hapsinde tutulurken evine polis kıyafetiyle girilerek öldürülen Kurtuluş'a ilişkin bu yazının ardından ülkücü mafya Sedat Peker'den arkadaşı Kurtuluş'a ilişkin sosyal medya paylaşımları geldi.

Peker'in paylaşımları şöyle:

Sayın Barış Pehlivan, eski İzmir Ak Parti il ikinci başkanı rahmetli kardeşim Ahmet Kurtuluş ile ilgili yazınızı okudum. Bu konuyla ilgili özel bir video yapmayı düşünüyordum, ancak siz gündeme getirince önümüzdeki günlerde seri tweetler halinde bu olaya mutlaka değineceğim.

Rahmetli Ahmet Kurtuluş iyi bir insandı. feto borsası işinde bürokratlar, siyasiler ve istihbaratçılar tarafından kullanıldı ve alınan paralardan ona hiç pay verilmedi. Bu olayı tüm detaylarıyla anlattığımda zannederim ki gündem çok karışacak.

Barış bey en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için Ahmet kardeşimi öldürttüler. Türkiye’nin belki de en büyük ifşaatlarını yapan bir kişiyi, mahkeme itirafçı olarak serbest bıraktığı halde…

...Ahmet kardeşime hiç bir polis koruması verilmedi. Ayrıca da resmi polis kıyafeti giyen, ordudan ayrılma bir kişi tarafından çocuğunun yanında öldürüldü ve tüm bunlar süslü sülünün içişleri bakanlığı döneminde oldu. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yapacağım açıklamalar…

…toplumun psikolojisini çok bozacak. Artık hiçbir vatandaşımız kendini güvende hissetmeyecek. Sizin bu haberiniz yapacağım açıklamayı erkene aldı. Önümüzdeki günlerde mutlaka yapacağım bu konu son yılların en büyük skandalıyken, siyasilerin ve bürokratların el birliğiyle …

...ülke gündeminden kaçırılıp adeta unutturuldu. Ancak söz namus, tüm detayları ile anlatacağım. süslü sülü unutma, bu konudan da yargılanıp ceza alacaksın.

'Nükhet Hotar, Binali Yıldırım, AKP vekilleri...

İzmir’de "FETÖ Borsası" olarak adlandırılan yapının silahlı kanadını yönettiği söylenen, çok sayıda kişiden tehditle para aldıkları ve bazılarına silahlı saldırıda bulundukları gerekçesiyle hakkında dava açılan ve uluslararası yakalama kararı bulunan Serkan Kurtuluş, Türkiye’nin isteği ile yakalanarak tutuklandığı Arjantin Cezaevi’nde önemli iddialarda bulunmuştu.

Serkan Kurtuluş, Ahmet Kurtuluş'un ölümüne ilişkin A3'e şu açıklamaları yapmıştı:

"Ahmet Kurtuluş “Bana kimse dokunamaz, elimde bilgiler var, bana dokunurlarsa ben de Nükhet Hotar’a dokunurum, o da başkalarına dokunur” diyordu. Nitekim Ahmet Kurtuluş tutuklandıktan sonra da, Hotar’ı tehdit etti. Sonra Kurtuluş tahliye edildi, en sonda susturuldu, öldürüldü.

Ahmet Kurtuluş konuşma ihtimali olan birisiydi. Konuşması halinde ucu kime dokunacakdıysa, Kurtuluş’u onlar öldürdü. O dönemde en yakında Nükhet Hotar vardı, Binali Yıldırım vardı, AKP milletvekilleri vardı, il yönetimi vardı, savcılar vardı. Kurtuluş konuşsaydı, ucu hepsine dokunacaktı. Bir ekipti bunlar. Ahmet Kurtuluş, Nükhet Hotar’ın sağ koluydu. Nükhet Hotar, işlerini Kurtuluş üzerinden yönetiyordu."