Sedat Peker'den Fatih Tezcan açıklaması

Ülkücü mafya Sedat Peker, kendisiyle görüştüğünü açıklayan Fatih Tezcan'a ilişkin görüşme kaydını yayınlamayacağını söyledi.

"Bana diyorsunuz ki Fatih Tezcan’la ilgili konuşmayı paylaş veya şunu paylaş, bunu paylaş. Namuslu adam sözünde durur. Fatih Tezcan’ı sevmeyebilirsiniz hatta ondan nefret de edebilirsiniz. Bu ayrı bir şey" diyen Peker, "Şu an Fatih Tezcan’a kızgın olduğum için onunla konuşmuyorum. Ancak adam açıkladı, ben Sedat Peker’le şunun için görüştüm dedi. Yani beni yalanlamadı. Ben beni yalanlayanların konuşmalarını yayınlatacağım dedim" ifadesini kullandı.