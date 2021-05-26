Sedat Peker'den 'Defne' mesajı: Anlatmaya başlarım, şansınızı zorlamayın

Ülkücü mafya Sedat Peker, sosyla medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın parti grup toplantısı sonrasında paylaşımlarda bulunan Peker, kimi hedef aldığını söylemeden "Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın! Namussuzluk yapmayın, namussuzluk yapmayın. Benim anlatacaklarım dergilerde yazan gibi de olmaz, tüm detaylarıyla anlatırım. Namussuzluk yapmayın, adam gibi savaşın. Ben şehadet gömleğini giydim. Bundan sonrası ALLAH KERİM. LA GALİBE İLLALLAH! " diye yazdı.