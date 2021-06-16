Sedat Peker'den İş Bankası iddiası: Soylu'nun tek elemanı o değil

Ülkücü mafya Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya ilişkin İş Bankası iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Peker, Soylu'nun Ekrem Güler dışında İş Bankası yönetimine kendisine bağlı üç isim daha soktuğunu, bu üç ismi de bildiğini öne sürdü. Peker, "süslü sülüman, İş Bankası’na soktuğun tek eleman koruma müdürün ekrem değil. Diğer üç kişiyi de biliyorum. Ama etlerini parça parça koparacağım. Seni rezil rüsva edeceğim. Seni mahvedeceğim. Göreceksin" dedi.

Ne demişti?

Peker, önceki gün yaptığı açıklamada CHP'ye seslenmiş, hissedarı oldukları bankada usulsüzlükler yapıldığını öne sürmüş, bu işin başında da İçişleri Bakanı Soylu'nun olduğunu söylemişti:

"CHP yetkilileri, siz İş Bankası’nın yasal hissedarı değil misiniz? Paramount Oteli’ndeki çökme ekibinin içinde olan, süslü sülünün koruma müdürü ekrem gülerin o bankada ne işi var hiç soruyor musunuz? Merak etmiyor musunuz? aynı zamanda Silivri Emniyet Müdürü’nün intiharından da sorumlu olan bu şahıs İş Bankası yönetim kurulunun baş danışmanlığını yapıyor. veyis ateşle beraber Sezgin Baran Korkmaz’dan avanta isteyen, geceliği 100 bin lira olan kaldığı Paramount Otelin faturasını yayınlayamayan bu kişinin finans konusunda nasıl bir dehası var ki emeklilikten sonra o göreve atanıyor? CHP yetkilileri, İş Bankası yönetimini kendileri ya da yakınları hakkında fetö soruşturmanız var diyip korkutularak, süslü sülünün koruma müdürünün İş Bankası yönetim kurulu danışmanlığına getirildiğini bütün herkes bilmektedir. CHP yetkilileri, aldıkları kredileri ödeyemedikleri için bankaya kalan ya da ihale yoluyla satışa çıkarılacak otellerin ve büyük mülklerin üstüne kanuni görüntü altında çökmek için bu şahsın özel olarak oraya monte edildiğini görmüyor musunuz?"