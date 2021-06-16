Sedat Peker'den İş Bankası iddiası: Soylu'nun tek elemanı o değil

Ülkücü mafya Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya ilişkin İş Bankası iddialarına bir yenisi daha eklendi.
Peker, Soylu'nun Ekrem Güler dışında İş Bankası yönetimine kendisine bağlı üç isim daha soktuğunu, bu üç ismi de bildiğini öne sürdü. Peker, "süslü sülüman, İş Bankası’na soktuğun tek eleman koruma müdürün ekrem değil. Diğer üç kişiyi de biliyorum. Ama etlerini parça parça koparacağım. Seni rezil rüsva edeceğim. Seni mahvedeceğim. Göreceksin" dedi.
Ne demişti?
Peker, önceki gün yaptığı açıklamada CHP'ye seslenmiş, hissedarı oldukları bankada usulsüzlükler yapıldığını öne sürmüş, bu işin başında da İçişleri Bakanı Soylu'nun olduğunu söylemişti: