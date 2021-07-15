Sedat Peker'den Anonymous'un 'bazı bilgileri saklıyor' iddiasına yanıt

Ülkücü mafya Sedat Peker, "Anonymous isimli hacker grubu Sedat Peker bazı bilgileri saklıyor diye bir açıklama yapmışlar. Doğru söze bizim inancımızda amin denir" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yeni açıklamalar yapan Peker, şunları yazdı:

1-Kıymetli dostlarım, akşam saatlerinde hain 15 Temmuz darbe kalkışması ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak için tweetler atacağım (başta süslü sülünün ve de bazı çakma gazetecilerin söylediklerine de cevap olması için)

2-Anonymous isimli hacker grubu Sedat Peker bazı bilgileri saklıyor diye bir açıklama yapmışlar. Doğru söze bizim inancımızda amin denir. Ben bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil. Hatta sokak jargonuyla Ben parça parça koparmayı severim demiştim.

3-Ancak bu hacker grubundaki arkadaşlarımıza başka bir örnekle de anlatmak isterim.Bir ressam arkadaşınız mutlaka olmuştur.Ressamlar boş tuvalin karşısına geçip yapacakları resmi önce beyinlerinde şekillendirirler.Sonrasında ise resme bir yerden başlayıp finalde resmi tamamlarlar

4-Bu arkadaşlar lütfen yanlış anlamasınlar, ben bir resim yapacağım dedim ve her ressam kendi resmini kendi belirlediği şekilde tamamlar. Bu onun en doğal hakkıdır. Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum, ancak her bilginin paylaşılacağı bir zaman elbet ki var.

5-Kimse kusura bakmasın, ben kimsenin işine karışmam, ancak kendi işime de kimseyi karıştırtmam.