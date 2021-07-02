Sedat Peker videolarını yorumlayan gazeteciye 'Soylu ve Erdoğan' gözaltısı

Bursa’da, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'i hedef alan açıklamalarının ardından 2019’da evinin önünde vurulan gazeteci İrfan Aydın, Peker’in son yayınladığı videoları yorumlayarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Orhangazi ilçesinde yerel internet sitesinin imtiyaz sahibi olan İrfan Aydın’ın, Sedat Peker’in video paylaşım sitesinden yayınladığı videoları yorumlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret ettiği yönünde ihbar yapıldı.

Aydın’a yönelik operasyon düzenleyen ekipler, Orhangazi'deki iş yerinde gözaltına aldı. Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü. Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İrfan Aydın, 2019 yılında, Sedat Peker’i hedef alan açıklamalar yaptıktan sonra evinin önünde silahla 4 el ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı.