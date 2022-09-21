Sedat Peker vasiyetini hazırladı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Türkiye'ye getirilip tutuklanması ile birlikte Peker cephesinden yeni bir hamle geldi.

Gazeteci Erk Acarer, bir paylaşım yapması halinde Peker'in iadesinin gündeme gelebileceğini söylerken, Türkiye'ye getirilme ihtimaline karşı Sedat Peker'in de vasiyet hazırladığı belirtti.

Vasiyet hazırladı

Acarer açıklamasında Sedat Peker'in bir vasiyet yazdığını da söyledi.

Sedat Peker'in "ölüme hazırlıklıyım" dediğini aktaran Acarer, Peker'in mâl varlığı kalmadığı için kimseye bir şey bırakamayacağını söylediğini aktardı.

Seçim detayı

Acarer'e göre Sedat Peker vasiyetinde seçimlere de değindi.

Sedat Peker vasiyetinde AKP'nin insanları sokağa çekmeye çalışacağını savunurken, 'Oyuna gelmeyin' diyen Sedat Peker oy verilme işlemleri bitene kadar eve dönülmemesi gerektiğini belirtti.

Sedat Peker başına bir şey gelmez ise seçime 2 ay elindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.