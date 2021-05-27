Sedat Peker talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in, uyuşturucu ticareti, kara para aklama, cinayetlerle ilgili iddiaları konuşulmaya devam ediyor.

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, söz konusu iddiaların araştırılması, hakikatlerin açığa çıkarılması, ilgili suçlar ve bu suçlara karışan kişilere dair idari soruşturmaların önünün açılması için bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

HDP’den TBMM Başkanlığı’na sunulan talepte şu ifadeler yer aldı:

"Organize suç örgütü mensubu bir kişi tarafından, sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialar sonucunda, bazı eski kamu görevlilerinin, halen görevde olan şahısların, kamuoyunca bilinen bazı kişilerin suça karıştıkları, kişi kayırma, rüşvet, uyuşturucu ticareti ve cinayet gibi çok önemli suçlamalarla karşı karşıya kaldıkları kamuoyunda ve basında yer almıştır.

Söz konusu iddiaların araştırılması, hakikatlerin açığa çıkarılması, ilgili suçlar ve bu suçlara karışan kişilere dair idari soruşturmaların önünün açılması ve bu konuda kamuoyunu tatmin edici bir sürecin işletilmesi için bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ederiz."

AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Araştırma Komisyonu kurulması talebinin gerekçe kısmında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ve benzeri son derece vahim iddialar sıralamakla bitecek gibi değildir. Bütün bu iddiaların karşısında ise yargı organları henüz herhangi bir işlem yapmamıştır. Ortaya atılan iddiaların neredeyse tamamı toplumun tümünü ilgilendirmektedir. TBMM, halktan aldığı yetkiye dayanarak, daha önce Susurluk Kazası döneminde de yapıldığı gibi, söz konusu iddiaları araştırmak, siyaset-bürokrasi-mafya arasındaki kirli ilişkileri açığa çıkarmak; söz konusu suçları ve bu suçlara karışan kamu görevlilerini ortaya çıkaracak araştırma ve incelemeleri yapmak yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Bu amaçla TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir."

HDP’nin bu suçlara karıştığı iddia edilen kamu görevlilerinin açığa çıkartılması için verdiği araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.