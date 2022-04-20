'Sedat Peker seçim öncesi konuşabilir' denilmişti, avukatından açıklama geldi

Geçtiğimiz yıl yaptığı video yayınlarla gündem olan ülkücü mafya Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığı anlaşma sonrası sessizliğe bürünmüş, sosyal medya kullanımını dahi durdurmuştu.

'Gittiğinden beri aynı adresteler'

Peker'in son durumuna ilişkin Medyascope'tan Aytuğ Özçolak'a konuşan Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'le haftada birkaç kez görüştüğünü aktarırken, "Kendisi, eşi ve çocukları Birleşik Arap Emirlikleri’ne gittiklerinden beri aynı yerde ikamet ediyorlar. Sosyal hayatlarının da Türkiye’deki gibi olduğunu söyleyebilirim. Burada da çok serbest sosyal hayatı olan bir aile değildi. Anladığım kadarıyla biraz daha dikkatli, temkinli, kendi güvenliklerini riske atmayacak şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar" ifadesini kullandı.

Seçim öncesi konuşur mu?

İsmail Saymaz'ın Peker seçim öncesinde yeniden konuşabilir iddiasına dair de konuşan Barkın, “Sayın Saymaz’ın bu güne dek sayın Peker ile ya da başka bir konuda yeterli inceleme ve bilgiye sahip olmadan bir değerlendirme yaptığını görmedim" ifadesini kullandı.

'Siyasi sonuçları olacağı sebebiyle ricada bulunuldu'

Barkın, Peker’in BAE ile yaptığı anlaşmaya ilişkin ise şöyle konuştu:

“Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı centilmenlik anlaşmasına riayet ediyor. Riayet etmek durumunda. Bildiğim kadarıyla bu yazılı bir anlaşma değil. Ancak geçen sene, siyasi sonuçları olacağı sebebiyle paylaşımlarda bulunmaması hususunda talepte, ricada bulunuldu. Kendisi de mevcut durumu itibariyle buna uygun davrandı. Bu talebin temel gerekçesi kendi can güvenliğinin korunması ile ilgili. Kasım ayından beri de paylaşımda bulunmuyor. Ancak anlaşmanın içeriği hakkında hukuki bir bilgim yok. Bu konuda sahip olduğumuz bilgiler kendisinin açıkladıkları.”