Sedat Peker operasyonunda iki tutuklama: Peker ile görüntü kaydı var...

2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında Peker'in avukatı A.S'nin de bulunduğu 10 şüphelinin ikisi tutuklandı.

Savcılığa çıkarılan 10 şüpheliden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Savcılık, diğer şüpheliler avukat A.S. ile B.B, M.Y, O.B. ve Y.Ç'yi ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden B.B. ve O.B'nin "kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarını işlediklerine dair HTS kayıtları bulunduğu, olay yerinde hayatın olağan akışına karşı aykırı şekilde bulundukları, Sedat Peker ile görüntü kayıtlarının olduğu gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verdi.

Hakimlik, diğer şüpheliler avukat A.S, M.Y. ve Y.Ç'nin de "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

Şüphelilerden avukat A.S'nin hakimlikteki ifadesinde, kasten öldürme olayının gerçekleştiği tarihte kendisinin Kuşadası'nda olduğunu öne sürerek, "Sedat Peker'i müvekkilim olması nedeniyle tanırım. Ben kendisinden herhangi bir şekilde emir ve talimat almadım. Kendisinin birçok davasına avukatı olarak katılmışımdır. Hiçbir şekilde üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.