Sedat Peker operasyonunda 9 kişi tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 9 Nisan'da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirerek, yaptığı operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 12 şüpheli, "suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

'Peker'in talimatıyla restoran zincirini üzerlerine geçirip işletmişler'

Savcılığın şüpheliler hakkında sulh ceza hakimliğine gönderdiği tutuklamaya sevk yazısında, "Sedat Peker çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" üyelerinin, müşteki E. S'nin piyasada faaliyet gösteren ve çok sayıda bayiliği bulunan restoran zincirini, yağmalamak suretiyle üzerine geçirerek işletmeciliklerini yaptıkları" belirtildi.

Müşteki E.S'nin "bu yağmalama eyleminden sonra örgütten korktuğu için şikayette bulunamadığı" kaydedilen yazıda, örgüte yönelik yapılan operasyonlardan sonra bir kısım tutuklamaların gerçekleşmesi üzerine şikayet dilekçesi verdiği ve ayrıntılı bir şekilde eylemleri anlattığı" bilgisine yer verildi.