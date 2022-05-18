Sedat Peker operasyonu yapan isim Türkiye'de

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, ülkesinde kısa süre önce Sedat Peker'e yönelik bir operasyon yapan Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski’nin bir festival kapsamında İzmir'e geldiğini aktardı.

Pehlivan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Haydi, klişe bir cümle kullanayım: İzmir’de Balkan havası esti. Dört gün önce Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali yapıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, festival için ilçeye gelen Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski’ye bir kitap hediye etti.

Bu haberi yerel medyadan okuyabilirsiniz.

Gözden kaçan ise İzmir’e gelen Makedon Bakan’ın siciliydi.

Çok değil, bir ay önce Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı’nda çalışan dokuz polis tutuklandı. Polisler suçlulara sahte pasaport ve kimlik temin etmekle itham ediliyordu.

Operasyonu yöneten de İçişleri Bakanı Oliver Spasovski’den başkası değildi.

Ne önemi mi var bunların? Şu: Tutuklanan polislerin Sedat Peker’e Kuzey Makedonya’da kalması için sahte kimlik belgesi düzenlediği de iddia ediliyor. Peker adına hazırlandığı ileri sürülen sahte belgede “Djadin Ademovski” ismi yazıyor. Hatırlarsanız, Peker geçen yıl “ülkede kalış amacına aykırı davrandığı” gerekçesiyle Kuzey Makedonya’dan sınır dışı edilmişti.

Yani, kendi polisine “Peker operasyonu” yapan İçişleri Bakanı, Türkiye’de CHP’li bir belediye tarafından ağırlandı."