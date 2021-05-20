Sedat Peker operasyonu: Bodrum'da 3 gözaltı

Ülkücü mafya Sedat Peker'e yönelik operasyonda firari olarak aranan bir kişi yanındakilerle birlikte gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, geçen ay ülkücü mafya Sedat Peker'e yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında firari şüpheli olarak aranan E.K.'nın ilçedeki bir otelde konakladığını tespit ederek operasyon gerçekleştirdi.

3 kişi gözaltına alındı 

Operasyonda aranan E.K. ile birlikte yanında kalan D.H. ve M.P. gözaltına alındı. Bu kişilere ait olduğu belirlenen otomobilde ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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