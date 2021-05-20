Sedat Peker operasyonu: Bodrum'da 3 gözaltı

Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, geçen ay ülkücü mafya Sedat Peker'e yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında firari şüpheli olarak aranan E.K.'nın ilçedeki bir otelde konakladığını tespit ederek operasyon gerçekleştirdi.

3 kişi gözaltına alındı

Operasyonda aranan E.K. ile birlikte yanında kalan D.H. ve M.P. gözaltına alındı. Bu kişilere ait olduğu belirlenen otomobilde ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.