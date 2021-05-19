Sedat Peker, Oktay Kaynarca'yı aramıştı: Dizideki 'Peker' karakteri çıkarıldı

Sedat Peker, ATV'deki "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı diziye "Peker" adlı bir karakter sokulduğunu, ilk videoyu yayınladıktan sonra atılan bu adımın kendisine gönderme olduğunu söylemişti.

Peker, söz konusu karaktere ilişkin Oktay Kaynarca adlı oyucuyu aradığını, bunun üzerine karakterin diziden çıkarılacağı bilgisi aldığını söylemişti.

Medyaradar'ın haberine göre, Sedat Peker’in bu konuşmasının ardından “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin yayımlanan iki bölümünde de “Peker” adlı karakterin yer almaması dikkat çekti.

Ne demişti?

Peker, Serhat Albayrak'ın kanalı ATV'de kendisini hedef alan bir dizi karakteri olduğunu, bunun için Oktay Kaynarcalı ile konuştuğunu söylerken, karakterin çıkarılacağına ilişkin bilgi aldığını da aktarmıştı:

“Eşkıya dizisi var, ATV’de oynuyor. Turkuvaz Medya, Serhat Albayrak, Berat Albayrak'ın abisi. Esas tehlikeli beyin hep o derler, duyarız. Dizinin içine bir karakter sokmuşlar. O hafta giriyor karakter. Kim bu karakter? Adını Peker koymuşlar. Oradan birisi Peker'le ilgili bir şey diyor, diğeri de diyor ki ‘Bırak onu o hep boş konuşur’ öyle mi? Şimdi dolu konuşacağım. Bizim Anadolu’da söz vardır. Havlayacağı zamanı bilmeyen köpek eve kurt çağırır derlerler. Madem öyle konuşalım. Biraz dolu, küvet kadar dolu, isteğinizde havuz kadar dolu. Beni haber yaptınız ya, ben çabuk öğrenirim. Şimdi gazeteciliğe merak saldım. Beni bir daha dizi karakterlerine sokun, o zaman siz o zaman göreceksiniz. O zaman vallahi göreceksiniz. Dünyada birinci haber nasıl olunuyormuş göreceksiniz. Ben çabuk öğrenirim, hem de çok çabuk. Bana ‘bizim ilgimiz yok’ diyorlar. Oktay Kaynarca kardeşimi aradım. Böyle böyle oldu beni arıyorlar. Dedi haberim yok, mümkün değil dedi. Beni yapımcı arkadaşla bir görüştür dedim. Ben görüşeyim dedi. Daha sonra aradı ‘tesadüf, denk gelmiş’ dedi. Adamın adı Peker, boş konuşuyormuş. Ben de çocuğum, ben de malım ya. Dedim sen buna inandın mı Oktay? Ne yapalım dedi. Ben de öbür bölümde de Peker boş konuşmazmış diye bir şey ekleyin dedim. Dedi ‘bunu yapamıyorlar’. Ne yapabiliyorlar dedim? Dedi ‘ O karakteri diziden çıkarırlarmış’ dedi. Olmadı kardeşim dedim.”