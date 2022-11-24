Sedat Peker, Mehmet Ağar'ı işaret etmişti: Hepsi tahliye edildi

Ülkücü mafya Sedat Peker yayınladığı bir videoda Kolombiya'da 4.9 ton kokain ele geçirildiğini ve Türkiye'ye gönderileceğini iddia etmişti.

Kokainin eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a geldiğini öne süren Peker'in iddialarının ardından 16 ay sonra başlatılan soruşturmada karar belli oldu.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 şüpheli hakkında “Uyuşturucu/uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapma"suçundan dava açılmıştı. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ekim ayında görülen il duruşmada 10 sanık yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Davanın dün görülen ikinci celsesinde ise geriye kalan 6 sanık da tahliye edildi. Böylelikle Kolombiya dosyasında tutuklu sanık kalmadı.