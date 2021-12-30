'Sedat Peker' ifadesi veren Sevilay Yılman: 'Bakan bana parmak sallıyor'

Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in seri halinde yayınladığı videolarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili iddialar da yer almıştı.
Peker'in videolarıyla ilgili Habertürk'teki köşesinde değerlendirmelerde bulunan gazeteci Sevilay Yılman hakkında Bakan Soylu tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.
Soylu, 27 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan "Şu Peker meselesi" ve 11 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan "Pandora" başlıklı yazıları nedeniyle Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a "Kamu görevlisine hakaret ve iftira" suçlamasıyla dava açtı.
'Bakan bana parmak sallıyor'
Yılman suç duyurusunun ardından basın savcılığına ifade verdi.
Suç duyurusuna neden olan yazılarında Bakan Soylu'nun ne adının geçtiğini ne de imasının yapıldığını belirten Yılman, "Avukatlarım da anlamadı. Bu suç duyurusunun yanlışlıkla açıldığını düşündük" dedi.
Odatv'ye konuşan Yılman şunları söyledi:
"Basın savcısına gittim ifademi verdim. Resmen suç uydurulmaya çalışılıyor. Ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum, iki yazı da orada. Sayın Bakan niye böyle bir şey yapmaya çalıştı anlayamadım. Kimse anlamadı. Avukatlarım da anlamadı. Biz yanlışlıkla bu suç duyurusunun yapıldığını düşündük. Neyin parmak sallaması anlamadım. Sayın Bakan hukuk eliyle bana parmak sallıyor. Başka yazılarıma kızdı herhalde. Oradan değil buradan mı yürüyor anlamadım. Bunca zamandır gazeteciyim çok defa gittim adliyeye burada ne bir ima ne de ismi geçiyor."
İfadesinde ne söyledi?
Yılman ifadesinde ise şunları söylediği ortaya çıktı: