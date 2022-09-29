'Sedat Peker' iddiası: 'Susturma telaşı var, Erdoğan'ın bilgisi dışında olamaz'

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, iktidar cenahında bir 'Sedat Peker'i susturma seferberliği' bulunduğunu dile getirdi. Ahmet Taşgetiren bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dışında olamayacağını söyledi.

"Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkileri kötüyken Sedat Peker orada rahat video çekimleri yapabiliyordu. İktidar BAE ile ilişkileri düzeltti, 15 Temmuz’a ilişkin bütün suçlamalar unutulmaya terk edildi" diyen Taşgetiren, şöyle devam etti:

"Düzeltmenin 'BAE’den gelecek para gibi' başka sonuçları var mı bilinmez ama, en etkin sonucunun Sedat Peker’i susturmak olduğu açık. Önce video çekimleri yasaklandı, şimdi de tüm paylaşımlarına son verildi. Hakkında kırmızı bülten var, muhtemel ki yakında sınırdışı edilecek…. Basın danışmanı diye bilinen Emre Olur Arnavutluk’ta yakalandı, getirildi ve tutuklandı.

'İşin hukuk zemininden başka alanlarda konuşulduğu açık'

Şu sıralar 'Peker Türkiye’ye getirilir, tutuklanır ve konuşmanın bir yolunu bulursa bu, iktidar cenahı için çok daha sarsıcı olmaz mı?' konusu tartışılıyor. Bir yerde de 'Onu getirenler konuşturmamanın da yolunu tasarlamışlardır' gibi akla ziyan yorumlar geliştiriyorlar.

İşin hukuk zemininden başka alanlarda konuşulduğu açık.

'Erdoğan'ın bilgisi dışında olması mümkün değil'

Neresinden bakılırsa bakılsın, neredeyse tüm iktidar cenahının 'Sedat Peker’in susturulması' noktasında seferber olduğu gibi bir görüntü var. Önceleri belki Soylu eksenli bir problem görüntüsü vardı, şu anda Dışişlerinin de dahil olduğu bir süreç başlamış durumda. Bunun Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dışında olması mümkün değil.

Cumhurbaşkanı’nın şu andaki en hassas gündeminin seçim olduğu dikkate alınırsa, Peker’in elindeki ve bir biçimde paylaşma zemini bulacağı dosyaların seçimler için bir tehdit gibi görüldüğü tahmin edilebilir. (...)"