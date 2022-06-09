Sedat Peker iddiası: 'Helalleşme videosu'nda İran-Mersin-Sabiha Gökçen bağlantısını açıklayacak

Ülkücü mafya Sedat Peker'in bir süredir mesajlarını paylaştığı 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabına da yasak geldiği öne sürüldü. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bu hesaptan, iktidarın seçimi kaybedip de gitmemesi halinde sokağa çıkma çağrısı yapılmasının Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) rahatsız ettiğini yazdı. BAE yetkililerinin bu nedenle Peker'in bu hesaptan paylaşım yapmasına da yasak getirdiğini belirtti.

Saymaz bugünkü yazısının "BAE'den Deli Çavuş'a tweet yasağı" başlıklı bölümünde, Peker'in 'helalleşme videosu'na ilişkin bir duyumunu da aktardı. Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Peker'in yakın çevresine, 'Seçime 2-3 ay kala söz verdiğim paylaşımları yapacağım. Helalleşme videosu dahil tüm hazırlıklarımı tamamladım' dediği belirtiliyor. Videosunda, iktidar yanlısı bir işadamının İran-Mersin-Sabiha Gökçen bağlantılı trafiğini anlatacağı iddia ediliyor.

Yakın çevresinin Peker'e İstanbul, Sakarya veya Rize'den bağımsız milletvekili adayı olması yönünde baskı yaptığı ve 'Geçmişte siyasete girmeyeceğim dedin. Şartlar değişti. Dilersen maaşını almazsın. Ancak dokunulmazlık sayesinde rahatça hareket edebilirsin' dediği savunuluyor. Peker'in öneriye sıcak baktığı savunuluyor.