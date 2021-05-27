Sedat Peker hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine son günlerde yaptığı itiraflarla iktidarı zora sokan ülkücü suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, son günlerde yaptığı itiraflarla iktidarı zora sokan ülkücü suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 