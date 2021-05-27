Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, son günlerde yaptığı itiraflarla iktidarı zora sokan ülkücü suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sedat Peker hakkında yakalama kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine son günlerde yaptığı itiraflarla iktidarı zora sokan ülkücü suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, son günlerde yaptığı itiraflarla iktidarı zora sokan ülkücü suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.