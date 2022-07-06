Sedat Peker: Ertuğrul Özkök beni doğrulamıştır

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, Ertuğrul Özkök'ün hakkındaki iddiaları doğruladığını söyleyerek, "Kıymetli dostlarım, sizlerin müsaadesi ile Ertuğrul Özkök Sedat Peker’in iddialarını yalanladı haberlerini yapan gazetecileri eleştirmek istiyorum. Ertuğrul Özkök cevaben 'Ben sadece patronum olan Aydın Doğan’dan prim aldım' diyerek beni doğrulamıştır." ifadelerini kullandı.

Peker, "Ben yayınladığım videolarda tetikçi gazeteciliği anlatırken, 'bunlar patronunun istediği yönde haber yapıp, siyasilere saldırırlar. Patronları milyarlarca dolarlık ihaleyi aldıktan sonra, bu tip gazetecilere yani kemiklik köpek olan gazetecilere yani namusu aldığı prim kadar olan tetikçi gazetecilere de görevini iyi yaptın diye prim verirler' demiştim." dedi.

'Primin kaynağı Aydın Doğan’ın o tarihten sonra devletten aldığı kıyak ihalelerde gizli'

"Topluma, temiz toplum masalı anlatılırken arka planda neler yaşanıldığını söylemiştim." diyen Peker, sosyal medya paylaşımına şöyle devam etti:

"Benim twitlerimde Mehmet Cengiz, Ertuğrul Özkök’e prim verdi diye bir bölüm var mı? Ertuğrul Özkök, sen Pulitzer’in en başarılı gazeteci ödülünü mü kazandın? Çalıştığın gazeteyi tüm dünyaya mı tanıttın? Hayırdır, sana bu primi niye verdi patronun? Bu sorunun cevabı, patronun olan Aydın Doğan’ın o tarihten sonra devletten aldığı kıyak ihalelerde gizli. Sen primci gazeteciliğin Türkiye’de başlamasına sebep olansın. Sen tetikçisin."

Peker: İlan ücreti için 100 bin dolar paramı aldın

Peker, kendisiyle ilgili yapılan "yalan haberin düzeltilmesi" için avukatının Özkök'ün gazetesine resmî evrakları ulaştırdığında, “düzeltme haberi yazamam ancak gazetede ilan olarak yayınlarım” cevabını aldığını söyleyerek "100 bin dolar paramı aldın (reklam ücreti olarak) Ulan rezilsiniz, siz soyguncusunuz." dedi.