Sedat Peker davasında yeni gelişme: Olay yerinde keşif yapılmış

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Çetin'in 2017 yılında öldürülmesiyle ilgili 14 Ekim 2022'de bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 4 sanığa da müebbet hapis cezası verilen hükmün gerekçesinin yazımını tamamladı.

Kararda, olay günü Yusuf Yağma'nın da aralarında bulunduğu 5 sanığın maktul Cahit Çetin'i öldürmek için plan yaptıkları aktarılarak, sanık Burçin Bal'ın kendisine verilen görev doğrultusunda maktulü olayın meydana geldiği Çekmeköy'e götürdüğü belirtildi.

Sanıklar Yusuf Yağma ve Yahya Kemal Osmanoğlu'nun olay yerinde keşif yaptıkları ve maktulün olay yerine gelmesinin ardından sanık Yağma'nın silahla maktule ateş ettiği kaydedilen gerekçeli kararda, sanık Yağma'nın, maktule toplamda 9-10 el ateş ettiği anlatıldı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ülkücü mafya Sedat Peker'e yönelik 17'si tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi "mağdur" olarak yer alıyordu.

İddianamede, ülkücü mafya Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Peker hakkında ayrıca 19 ayrı eylemle ilgili çeşitli hapis cezaları da istenen iddianamede, diğer sanıklar için de "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından hapis cezası talep edilmişti. (AA)