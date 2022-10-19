Sedat Peker davasında yakalama ve kırmızı bülten kararı

Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla ilgili görülen davaya devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2022/1259 esas 2022/3213 sayılı kararını okudu.

İddia makamı, savunması alınmayan sanık Sedat Peker hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının devamına, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına dair taleplerin reddine ve 2 sanığın duruşmalardan vareste tutulmalarına yönelik taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etti.

Sedat Peker hakkındaki yakalama ve kırmızı bülten kararlarının devamına, sanıklar Mehmet Ali E. ve Furkan P'nin duruşmalardan bağışık tutulmasına ve bazı sanıkların haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı mart ayına erteledi.

Dava süreci nasıl gelişti?

Afyonkarahisar'da Mehmet S'ye ait, 2017 yılında satışa çıkarılan et entegre tesisinin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zinciri "Köfteci Yusuf"un sahibi Yusuf Akkaş'a 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Akkaş'ın, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü kurdukları iddia edilen ve 6 Temmuz 2020'de gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmış, dava sürecinde tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sanıkların Sedat Peker ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti. (AA)