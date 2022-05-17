Sedat Peker cephesinden 'Erol Yıldız' iddiası: Cumhur İttifakı'ndaki ismi işaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız, aracının altında kalarak yaşamını yitirmişti.
Polis teşkilatında çalışan Yıldız, Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin 19 sanığın yargılandığı davada 23 Mayıs’ta üç polisle birlikte tanık olarak ifade verecekti.
'Şüphe barındırıyor'
Yıllarca Muhsin Yazıcıoğlu’yla birlikte siyaset yapan, BBP’den ayrılarak Milli Yol Parti’sini kuran isimler arasında yer alan MYP Genel Sekreteri Haşim Yanar, duruşmaya sayılı günler kala polis memuru Yıldız’ın ölümünün "manidar" ve “şüphe” barındırdığını dile getirdi.
Ölen polis memuru Yıldız ile sürekli irtibat halinde olduklarını, Yazıcıoğlu’nun ölümüne dair ihmalleri duruşmada anlatacağını bildiğini belirten Yanar, ölümün aydınlatılmasını talep etti.
Deli Çavuş'tan iddialar
Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in duyurduğu, 'Deli Çavuş' isimli sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni iddialarda bulundu.
Deli Çavuş, BBP’nin MYK üyesi Ali Karahasanoğlu'nu işaret etti.
Deli Çavuş'un paylaşımları şu şekilde: