Sedat Peker açıklaması: Yarım saat sonra tutuklanır, hiç şüphe yok

Ülkücü mafya Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker’in seçim öncesi video sözünü tutmak için yasağı delmeye cesaret edebileceğini ancak bu durumda yarım saat içinde tutuklanabileceğini söyledi.
Diken’den Aytuğ Özçolak'a konuşan Ersan Barkın, Peker'in notlarını şöyle aktardı:
- "Turhan Çömez gibi eski bir milletvekilinin konsolosluk nezdinde yaptığı bir girişim bile bir kıpırdanma, bir hukuki hareketlilik yaratabiliyorsa, Türkiye’de iktidarın bir parçası olabileceği hususunda bir kanaat yaratan siyasal partiler, bu yönde gerçekten bir konsensus yaratırlarsa, bunun net biçimde kendi hukuki durumunu değiştireceğine inanıyor."
- "Türk hukukunda ev hapsi neyse, bugün yaşadığı şey net biçimde o. Bu koşullar değişmediği sürece kendi istese bile bir şey yapamaz. Bu koşullarda paylaşım yapmasının anlamı, yarım saat sonra tutuklanmasıdır. Bundan hiç tereddütüm yok. Bunu göze alabilir, cesaret edebilir ama yaratacağı sonuçlar sadece kendisini bağlamıyor. Türkiye’de onunla beraber hareket edenleri, ailesini olumsuz etkileyecek sonuçları olur."
- "Paylaşımları kendisinin yapması durumunda etkisi olacağını düşünüyor. ‘Elimdeki bilgilerin bir şekilde toplumla paylaşılması değil, bunları benim paylaşmam sonuç veriyor’ diyor. En son ekim ayında, paylaşımı bıraktığı dönemden sonra elinde var olan bilgi ve belgelerin güncel olanları zaten birçok gazeteciyle kendisi tarafından paylaşıldı. Yurt dışında bulunan gazeteciler, Erk Acarer gibi isimlerle. Ancak bu durum, kendisinin paylaşması durumunda ortaya çıkacak etkiyle kıyaslanamayacak kadar etkisiz kalıyor. O yüzden şu kanaatte: Bunları ben paylaşırsam değerli, ben paylaşırsam toplumsal karşılık buluyor."