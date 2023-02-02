Sedat Peker açıklaması: Yarım saat sonra tutuklanır, hiç şüphe yok

Ülkücü mafya Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker’in seçim öncesi video sözünü tutmak için yasağı delmeye cesaret edebileceğini ancak bu durumda yarım saat içinde tutuklanabileceğini söyledi.

Diken’den Aytuğ Özçolak'a konuşan Ersan Barkın, Peker'in notlarını şöyle aktardı: