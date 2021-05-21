Sedat Peker AA muhabirinin sorusunu paylaştı

Ülkücü mafya Sedat Peker, Anadolu Ajansı muhabirinin Bakan Varank ve Pakdemirli'ye sorduğu sorunun görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Peker paylaşımına “Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler” yorumunu ekledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın toplantısında Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan "19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" demişti.