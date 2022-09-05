Seda Kurt’un katili Ercan Akkaş cezaevinde dövülerek öldürüldü

İstanbul’da iki çocuk annesi Seda Kurt’u, 4 Kasım 2019 tarihinde bıçaklayarak öldüren Ercan Akkaş yurt dışına kaçmıştı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Akkaş, kırmızı bültenle aranıyordu.
Akkaş’ın Gürcistan’da işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulduğu belirlendi. İade işlemleri sürerken Akkaş’ın temmuzda mahkumlar arasında çıkan kavgada dövülerek öldürüldüğü bildirildi.
Cenazesi İstanbul’a getirilen Akkaş’ın Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testiyle kimliği doğrulandı.