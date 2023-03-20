Seçmen listeleri askıya çıktı: e-Devlet'in hizmetine erişim sağlanamıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmen listesi bugün askıya çıktı. Seçimler için askıya çıkarılan seçmen listeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

e-Devlet'te yer alan yurt içi seçmen kaydı sorgulama hizmetine ise an itibariyle erişim sağlanamıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen yurttaşlar sorgulama sayfasına girdiğinde, sistemin dolu olduğuna dair uyarı mesajı ile karşılaştı.

İlerleyen dakikalarda ise söz konusu uyarı mesajının yerini "Kuruma ait sistemlerde yapılan planlı bakım çalışması dolayısıyla bu hizmet geçici olarak kullanıma kapatılmıştır" uyarısı aldı.