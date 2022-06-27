Seçimlere dair dikkat çeken analiz: ‘Devam ederse iktidara yarayacak…’

Gazete Oksijen yazarı Bekir Ağırdır, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az bir süre kaldığını belirterek seçmen davranışlarıyla ilgili tespitlerde bulundu.

Türkiye'de 30 yaş altı seçmenin üçte ikisinin siyasi aktörlerden umutsuz, yarısının da hala kararsız konumda olduğunu belirten Ağırdır, şöyle devam etti:

"Şimdiden şunu söylemek mümkündür: Türkiye’nin önümüzdeki seçimlerde sonuçları belirleyecek ilk önemli unsur seçime katılım oranı olacak. Eğer bugünkü durum devam eder ve gençler seçime katılmaz ise bu durum iktidara yarayacak. O nedenle muhalefetin öncelikle genç seçmenler olmak üzere topluma ne denli umut verebildiği seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecek."