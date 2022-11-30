Seçimler için öne çıkan tarihi yazdı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçim tarihiyle ilgili kaleme aldığı yazısında, "Son tahlilde seçimin 18 Haziran yerine 14 Mayıs’ta olması Cumhur İttifakı bileşenleri arasında gittikçe ağırlık kazanıyor…" değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında seçim tarihi ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur İttifakı liderlerinden son dönemde “Seçim 18 Haziran’da yapılacak” cümlesi neredeyse işitilmez oldu. Bunun ötesinde, özellikle AK Parti içinden seçimin tarihinin öne alınmasına yönelik ardı sıra açıklamalar geliyor. Buna 2007’de örneği yaşandığı gibi seçimin bir hafta ileri alınmasına dönük formülü de eklemek gerekir. ÖSYM’nin son anda duyuruları arasından kaldırdığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı açıklaması da böylece askıda kalmaktan kurtulur. Şunu belirteyim, Cumhur İttifakı bileşenleri arasında ağırlıklı görüş seçim tarihinin öne alınması yönünde. Son dönem AK Parti’de seçim tarihinin düzenlenmesine ilişkin yeni bir çaba var. Üzerinde çalışılan metin, “Her seçim dönemi Meclis’in seçim döneminin 5’inci yılının 20 Temmuz günü başlar ve Kasım’ın ilk Pazar günü seçim gerçekleşir. Bayram ve resmi tatil gününe denk gelmesi halinde sonraki Pazar günü gerçekleşir” benzeri hüküm içeriyor. Ancak bu dönem böyle bir düzenlemenin gelse dahi bir yıl içinde seçim kanunlarındaki düzenlemeler uygulanamayacağı için acele de edilmiyor. Son tahlilde seçimin 18 Haziran yerine 14 Mayıs’ta olması Cumhur İttifakı bileşenleri arasında gittikçe ağırlık kazanıyor…"