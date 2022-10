'Seçimin üç sandıklı olması pek olası değil'

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Seçimin referandum da dahil edilerek üç sandıklı hale gelmesi her ne kadar bazı AK Partililerin büyük hayali olsa da pek olası görünmüyor" değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "TBMM’de 400 üzerinde oyla referanduma gerek duyulmadan Anayasa değişikliğinin gerçekleşebileceğini söylemek olası… Ancak TBMM’de 360- 400 arasında bir oyla geçmesi referandumu zorunlu kılarken, 400 üzerinde oyla geçmesi de referanduma gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse Anayasal olarak referanduma götürme hakkına da sahip" ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı bu hakkı Anayasa’nın 175’inci maddesindeki şu hükümden alıyor: “Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu (400) ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir…” Madde de görüldüğü gibi böyle bir durumda Erdoğan’ın 400 üzerinde oyla geçen maddeyi TBMM’ye geri iadesi ve benzer oyla tekrar geçmesi gerekiyor. Bu olası mı derseniz, AK Parti’de siyaseti iyi okuyan isimler bunun kendilerini sıkıntıya sokacağı kanaatini taşıyor.

Yani Cumhurbaşkanı’nın TBMM’den geçmiş bir düzenlemeyi yeniden iadesinin muhalefetin eline “Başörtüsünü siyasi amacınız için kullanıyorsunuz” kozunu vereceği kanaatindeler. Dolayısıyla seçimin referandum da dahil edilerek üç sandıklı hale gelmesi her ne kadar bazı AK Partililerin büyük hayali olsa da pek olası görünmüyor. Ama yine de olmaz olmaz değil… Çünkü TBMM aritmetiği öyle bir durumda ki her türlü ihtimalin yaşanması mümkün… Nasıl ki muhalefet, erken seçim Erdoğan karar vermediği sürece, her koşulda alınamayacak durumdaysa, referandum kararı da benzer şekilde Cumhurbaşkanı’na bağlı. Anayasal hakkıdır, isterse götürür…"