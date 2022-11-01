Seçimi kaybeden aşırı sağcı adayın destekçileri otoyolları kapattı

Brezilya'da aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı protesto etmek için BR-060 otoyolunu trafiğe kapattı.
Otoyolda toplanan protestocular araba lastiklerini yaktılar.
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 50,83 oy alan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı. Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı.